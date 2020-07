Vente OM : Bruno Fiévet donne son avis

Depuis un certain temps, l'ambiance est pesante à Bordeaux. Bruno Fiévet, ancien recruteur du club du côté de la Suisse, tente de racheter le club et l'a de nombreuses fois déclaré dans la presse. Au cours de l'entretien qu'il a accordé à Foot Mercato, il s'est aussi exprimé sur le rachat de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de récupérer le club à Frank McCourt.

« Déjà, je n'ai pas d'avis parce que l'OM ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup de sympathie pour beaucoup de clubs comme le RC Lens, Saint-Étienne et Reims. Autant l'OM ne m'intéresse pas. Mais c'est assez spécial. J'essaie de saluer l'effort mis en place à Bordeaux par KingStreet et je crois qu'à l'OM, Monsieur McCourt a mis beaucoup d'argent dans le club. Il ne faut pas vouloir balayer d'un trait en disant que c'est nul et que nous allons faire mieux. C'est toujours difficile et l'OM a eu de très bons résultats ces dernières années avec une finale de Ligue Europa et une deuxième place. Je trouve que Monsieur McCourt a fait de gros efforts avec de bons joueurs qui sont venus comme Dimitri Payet. Ce n'est pas lui qui a été chercher Strootman, je pense qu'il y a des entraîneurs qui veulent ces joueurs. Il ne faut pas toujours taper sur le propriétaire, mais un peu sur les cellules de recrutement qui font un peu n'importe quoi, comme ça s'est aussi vu à Bordeaux. Monsieur McCourt, c'est comme King Street, il vendra quand il voudra vendre, il faut respecter ça. Pour la personne qui veut acheter, qu'elle fasse comme moi, qu'elle attende six mois, un an ou deux. Il ne faut pas faire trop de bruit, c'est contre-productif pour l'équipe. Surtout pour un club comme l'OM où il y a beaucoup de passion. C'est dommage pour ce club de ne pas pouvoir vivre une préparation comme il se doit. Mais au final, ce qui m'importe, ce sont les Girondins... », nous a-t-il expliqué.