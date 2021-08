OM : Jordan Amavi se livre sur le travail de Jorge Sampaoli

Interrogé par l'Équipe au sujet du travail de présaison organisé par l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli, Jordan Amavi (27 ans) a avoué connaître des séances très différentes de celles d'André Villas-Boas, qui a démissionné en février dernier : «Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c'est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l'effort. Rien à voir avec ce qu'on faisait sous AVB, qui va comprendre qu'on est un peu fatigués, s'adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d'un match, on fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : "Mais vous méritez de mourir !"»

La suite après cette publicité

Le latéral gauche de l'Olympique de Marseille s'est aussi exprimé sur le travail tactique du tacticien argentin : «Il ne veut pas mettre en place un système qu'on ne connaît pas forcément, on travaille pour l'assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l'a assez bien compris, ça s'est vu sur le dernier match face à Villarreal (victoire de l'OM 2-1 le 31 juillet), il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu'il avait à faire».