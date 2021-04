Avranches : 3 clubs sur Samuel Essende

Ce n'est un secret pour personne, l'US Avranches est devenu depuis quelques années une terre d'accueil pour certains anciens espoirs du PSG. C'est le cas de Samuel Essende. Cet attaquant de 23 ans, dont le profil ressemble beaucoup à celui de Jean-Philippe Mateta, évolue au sein du club normand depuis 20 mois où il a débarqué du PSG, son club formateur.

La suite après cette publicité

Après une première saison moyenne (3 buts en 18 matches), le natif de Montfermeil monte en puissance cette saison en National et a marqué 7 buts en 24 apparitions dont un doublé le 22 janvier dernier face à Créteil (1-2). Suffisant pour attiser la curiosité et la convoitise de plusieurs écuries de Ligue 2. Selon nos informations, Le Havre et Valenciennes sont intéressés en Ligue 2 de même qu'Utrecht aux Pays-Bas. A suivre.