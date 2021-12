Le FC Barcelone veut faire revenir Alexis Sánchez !

Avec une huitième place en Liga et une élimination en Ligue des Champions (le club a été reversé en Ligue Europa et affrontera le Napoli en barrages), le FC Barcelone vit une saison 2021-2022 bien compliquée. Il faut dire que la formation catalane a vécu un été bien agité avec notamment le départ de Lionel Messi. Et derrière, les blessures de certains cadres n'ont rien arrangé. Cet hiver, les Blaugranas comptent donc faire quelques affaires sur le mercato pour renforcer l'effectif de Xavi et être plus compétitifs.

La suite après cette publicité

La priorité reste de trouver un élément offensif puisque Sergio Agüero, à cause de problèmes de santé, a mis un terme à sa carrière officiellement ce mercredi. L'attaquant de Manchester City Ferran Torres était un temps tout proche de signer au Barça mais rien n'est fait. Du coup, le FCB doit se tourner vers d'autres pistes et le club pourrait recontacter l'un de ses ex. Comme l'explique Sport depuis quelques heures, le FC Barcelone songe en effet à faire revenir Alexis Sánchez.

Luuk de Jong envoyé à Milan en échange ?

Le quotidien espagnol affirme même qu'un accord de principe est «très avancé» pour une opération bien ficelée. En effet, l'Inter pourrait prêter l'ailier chilien tandis que dans le même temps, le Barça enverrait Luuk de Jong, devenu déjà indésirable, en Lombardie avec l'accord du Séville FC qui le prête déjà au Barça cette saison. Ainsi, le président Joan Laporta et ses dirigeants récupéreraient un élément toujours apprécié en Catalogne et se débarrasseraient d'un poids, l'attaquant néerlandais ayant grandement déçu depuis le lancement de l'exercice en cours (11 matches, 1 but).

Parti du FCB en 2014 après trois belles saisons, Alexis Sánchez, qui a trouvé le chemin des filets à 2 reprises pour 3 passes décisives en 14 apparitions cette saison avec les Nerazzurri, risque donc de venir donner un coup de pouce à son ancienne équipe dès cet hiver. Reste désormais à savoir ce qu'en pense le coach Xavi, alors que le joueur a lui déjà très envie de revenir selon Sport.