Lorient-OL : la réaction à chaud de Toko-Ekambi

Comme très souvent depuis le début de saison, Karl Toko Ekambi a été très remuant sur le front de l'attaque lyonnaise. L'international camerounais a d'ailleurs une nouvelle fois trouvé le chemin des filets dans ce match face à Lorient (4-1). Au micro de Prime Video, il a souligné la bonne finition de son équipe contrairement à la dernière journée face à Lille.

«On sait qu'on est attendu au tournant. On n'est pas à notre place, donc c'est normal. On travaille pour inverser la tendance. On va devoir faire une série pour accrocher le haut de tableau, on a l'ambition. On sait que pour gagner, il faut marquer. On s'est fait rattraper plusieurs fois. Il faut tuer les matchs et avoir les occasions. Avoir la maîtrise, c'est une chose. On a beaucoup travaillé aux entraînements. On n'a pas été payé face à Lille. On ne retient que la défaite, mais on a fait un bon match. Eux, ils ont tiré deux fois et ils ont été efficaces et nous non. Ce soir, on l'a été. Porto ? On est prêt, on n'a pas le choix. Lyon aime les gros matchs et les fins de saison sucrées.»