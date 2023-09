Liga : Villarreal n’y arrive toujours pas face au Rayo Vallecano

Villarreal ne décolle toujours pas. En déplacement à Madrid pour y défier le Rayo Vallecano ce dimanche, le Sous-marin jaune a, de nouveau, buté sur le récif (1-1). Si l’attaquant norvégien Alexander Sorloth avait ouvert le score dès la 15e minute de jeu, Kike Perez lui a répondu dans la foulée, seulement quelques secondes après l’engagement.

Expulsé en fin de rencontre, Alberto Moreno n’aura pas non plus arrangé le sort de son équipe. Un nouveau faux-pas pour Villarreal, trois jours après sa défaite subie en Ligue Europa face au Panathinaïkos (2-0). Au classement, les joueurs de «Pacheta» restent scotchés dans le ventre mou (10e). De son côté, le Rayo poursuit son joli début de saison et grimpe à la 6e place.