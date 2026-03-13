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Le Real Madrid confirme une nouvelle blessure pour Ferland Mendy

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ferland Mendy, au Real Madrid @Maxppp

Titulaire pour la première fois le week-end dernier en Liga, puis auteur d’une grosse prestation en première mi-temps contre Manchester City, Ferland Mendy s’est malheureusement blessé à nouveau et a du céder sa place à la pause. «Ça ne sent pas bon», disait même Alvaro Arbeloa après la rencontre. Il est victime d’une blessure musculaire à la cuisse, précise aujourd’hui le Real Madrid.

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Real Madrid C.F.
Parte médico de Mendy.
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«Suite aux examens effectués par les services médicaux du Real Madrid sur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près», explique le club, sans donner plus de précision quant à l’indisponibilité du latéral gauche de 30 ans.

Pub. le - MAJ le
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