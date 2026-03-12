LdC : nouvelle tuile pour le Real Madrid

Le Real Madrid est tout sourire ce jeudi matin. Après sa belle victoire contre le Manchester City de Pep Guardiola en huitième de finale aller de la Ligue des champions (3-0), les Merengues peuvent se rassurer et respirer un bon coup. Federico Valverde, auteur d’un triplé monumental, semble d’ailleurs déjà prêt à se battre pour laisser son empreinte une seconde fois, cette fois-ci en Angleterre. Cependant, un point noir reste à souligner dans la soirée des joueurs de la capitale espagnole. En effet, le défenseur gauche, Ferland Mendy a ressenti une gêne au retour des vestiaires. Ce qui a contraint le tricolore à rejoindre le banc, étant remplacé par Fran Garcia, alors qu’il réalisait une superbe prestation sur sa pelouse (46e).

Absolument pas épargné par les blessures ces derniers temps, l’ancien joueur du FC Mantois semble replonger dans de vilains travers. Toujours est-il que son coach a tenu à détailler son cas après la rencontre, devant la presse. « Il est blessé, oui. Ça ne sent pas bon, mais j’apprécie ses efforts. C’était risqué de le faire jouer deux matchs de suite après une si longue absence. J’ai pris ce risque et je suis reconnaissant. C’est un plaisir de pouvoir l’entraîner ». Une frayeur soudaine pour le technicien, qui laisse à penser que le latéral pourrait ne pas rebondir au match retour et donc changer les plans…