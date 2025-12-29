Naples sous le choc après la violente agression d’un joueur de 18 ans

Bruno Petrone, jeune milieu de terrain de 18 ans évoluant à l’Unione Sportiva Angri en Eccellenza League et récemment promu en Serie C, a été victime d’une attaque à l’arme blanche dans le quartier de Chiaia à Naples entre vendredi soir et samedi. Le jeune footballeur se trouvait avec des amis lorsqu’un groupe de cinq adolescents, circulant à bord de scooters, l’a approché sans altercation préalable et l’a poignardé à l’abdomen, à la poitrine et au flanc gauche. Transporté d’urgence à l’hôpital San Paolo, il a subi une intervention chirurgicale pour l’ablation de sa rate et la suture de ses plaies et demeure en soins intensifs dans un état grave. Les images de vidéosurveillance du quartier n’ont pas permis d’identifier formellement les auteurs, dont l’un, âgé de 15 ans, a reconnu avoir porté deux coups.

La mère de Bruno, Dorotea, a raconté au Corriere della Sera son émouvante rencontre avec son fils à l’hôpital, où il lui a demandé, silencieusement mais avec insistance : « pourrai-je rejouer ? ». Elle souligne la passion et la discipline de son fils, fan de Naples et « maniaque de la santé », et appelle à la conscience des parents des agresseurs. Le club de Naples a publié un message de soutien sur les réseaux sociaux, tandis que Dorotea dénonce la recrudescence de la violence à Naples, comparant la situation à un épisode de Gomorra. Malgré la gravité de ses blessures, Bruno montre des signes d’amélioration, et l’espoir reste entier pour son retour sur les terrains.