Feyenoord : Jordan Lotomba absent pour plusieurs mois

Gros coup dur pour Jordan Lotomba et Feyenoord. Victime d’une fracture de la jambe à l’entraînement, l’ancien joueur de l’OGC Nice va manquer les prochains mois de compétition. Une mauvaise nouvelle confirmée par le club batave, ce vendredi. «Jordan Lotomba a subi une fracture de la jambe et ne sera donc pas disponible pour Feyenoord dans les mois à venir».

Et d’ajouter : «le défenseur de 26 ans a maintenant subi une intervention chirurgicale afin de se remettre correctement et le plus rapidement possible de la fracture osseuse. Lotomba s’est blessé plus tôt cette semaine d’une manière très malheureuse lors d’une séance d’entraînement avant le match de championnat contre le RKC Waalwijk. Depuis son arrivée à Feyenoord début septembre, le joueur suisse a disputé treize matchs officiels avec le club», précise la formation néerlandaise au sein de son communiqué.