Le FC Barcelone donne des nouvelles de ses blessés Depay, Alba et Sergi Roberto

Encore une mauvaise soirée pour le Barça. En plus d'avoir été étrillé sur la pelouse du Bayern Munich hier (3-0) lors de la 6e journée de la phase de groupes et d'être éliminé de la Ligue des Champions, le club espagnol déplore les nouvelles blessures de Memphis Depay et de Jordi Alba.

La suite après cette publicité

Si Sergi Roberto a été opéré avec succès des ischio-jambiers de la cuisse droite, le dernier communiqué médical informe également d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche pour Depay mais l'absence du Néerlandais ne devrait pas être si longue que cela. Enfin, sorti hier durant la première mi-temps, Alba a été victime d'un malaise.