OM : l'appel aux supporters de Sampaoli et Harit

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille jouera son quart de finale aller de Conference League contre le PAOK Salonique. Pourtant, on attend seulement 30 000 personnes à l'Orange Vélodrome. En conférence de presse, ce mercredi, Amine Harit a évoqué le fait qu'il en attendait plus : « c'est le Vélodrome, c'est un stade qui a besoin d'être complet pour sentir cet engouement. C'est un quart de coupe d'Europe, c'est un petit truc en plus de jouer un quart. On espère que le stade sera plein demain ».

Jorge Sampaoli, passé juste après le Marocain, a expliqué lui ce qu'il ressentait à ce sujet : « il y a une différence de motivation parfois, ça avait été le cas à Bale ou à Qarabag. Cela fait que pour les gens de Marseille, le championnat est plus important pour eux que la Conference League. J'aimerais voir le Vélodrome enthousiaste pour la Coupe d'Europe. Cela nous mènerait en demi-finale. Cela dépendra de l'équipe. L'équipe qui suscite cet enthousiasme. Le stade se remplit par voie de conséquence. C'est sûr que lorsque l'équipe donne aux gens ce qu'ils attendent, le stade se remplit. Il y a une question économique. Peut-être que les gens ne peuvent pas aller voir deux matches d'affilée. Si on passe des tours, peut-être que le stade se remplira ».