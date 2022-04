Lille - Lens : les compositions du derby

La 32e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un derby nordiste entre Lille et Lens. A domicile, les Dogues s'articulent en 4-4-2 avec Léo Jardim dans les cages derrière Zeki Çelik, José Fonte, Tiago Djalo et Gabriel Gundmundsson. Xeka et Benjamin André forment le double pivot tandis que les ailes sont occupées par Renato Sanches et Jonathan Bamba. Enfin, Jonathan David et Edon Zhegrova sont associés en attaque.

De son côté, le RC Lens s'organise en 3-4-1-2 avec Wuilker Fariñez comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina forment la défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski. Patrick Berg et Seko Fofana se retrouvent dans l'entrejeu. Derrière le duo d'attaque constituée d'Arnaud Kalimuendo et Florian Sotoca, David Pereira da Costa trouve position.

Les compositions

Lille OSC : Jardim - Çelik, Fonte, Djalo, Gundmundsson - Sanches, Xeka, André, Bamba - Zhegrova, David

RC Lens : Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Berg, Fofana, Frankowski - Pereira da Costa - Kalimuendo, Sotoca

