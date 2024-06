EdF : Adrien Rabiot ne s’inquiète pas pour Kylian Mbappé

La présence ou non de Kylian Mbappé pour les prochains matchs fait beaucoup parler. En conférence de presse, les joueurs sont largement interrogés sur leurs sentiments. Adrien Rabiot a eu droit à une question à ce sujet. Le joueur de la Juventus de Turin a été questionné sur le fait de jouer avec un masque, notamment en comparaison avec son coéquipier en club Wojciech Szczęsny.

« Je ne connais pas les détails, à savoir si c’était la même chose que Kylian. Mais il me semble qu’il a été opéré dès le lendemain et disponible pour le match suivant. Est-ce qu’ils ont pris des risques pour le faire jouer ? C’est une autre question. Mais il était là. Quand on parle de la fracture du nez de Kylian, je me dis que ce n’est pas très grave et que l’on pourra le voir rapidement », a-t-il confié aux journalistes.