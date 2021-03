Liverpool a de nouveaux atouts pour convaincre Mbappé !

On ne sait toujours pas ce que compte faire Kylian Mbappé, mais le temps presse et le Français va devoir assez rapidement se positionner quant à son avenir. En effet, le natif de Bondy sera, à l'instar de Neymar, en fin de contrat en juin 2022 et devrait, a priori, soit prolonger son bail cet été, soit partir de l'Hexagone et donc quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, histoire de pouvoir rapporter quelques précieux deniers à Leonardo.

On le sait, le Real Madrid est à l'affût et paraît même être le mieux armé pour récupérer le joueur. Il faudra aussi se méfier du FC Barcelone, dont les élections concernant le nouveau président se tiennent ce dimanche. Enfin, en Angleterre, Jürgen Klopp et Liverpool font bien évidemment aussi les yeux doux à l'ancien Monégasque et il pourrait évidemment se plaire en Premier League et du côté d'Anfield. Mais il va falloir remonter la pente.

Lebron James dans la boucle ?

En effet, les Reds sont septièmes à quatre points de Chelsea, dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Mais, ils ont d'autres atouts dans leur manche. C'est le journal As qui nous en parle en ce dimanche matin. La première carte peut vous paraître étrange, mais il s'agit de Lebron James. Le basketteur de Los Angeles entretiendrait, depuis qu'ils ont fait des pubs ensemble, une très bonne relation avec l'attaquant et comme il est actionnaire de Liverpool, il essayerait de rapprocher les deux parties.

Mais le paramètre le plus important, très probablement, sera le départ d'un des trois attaquants. Il s'agit de Mohamed Salah. Les relations entre Klopp et l'Égyptien se seraient dégradées et, une nouvelle fois, il n'a pas été ravi de sortir contre Chelsea en milieu de semaine. Un transfert de Salah, qui n'a jamais caché son attirance pour le Barça et le Real, laisserait donc une place dans l'effectif et surtout rapporterait un joli chèque. En Espagne, on en est convaincu, Liverpool va être le pire ennemi du Real sur le dossier Mbappé.