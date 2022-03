OM-Bâle : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Ce jeudi soir, l'OM disputait son huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle. Les Marseillais se sont imposés face au club suisse (2-1) mais auraient pu marquer plusieurs buts. Tout reste encore possible au match retour. Au micro de W9, Matteo Guendouzi est revenu sur la prestation olympienne qu'il juge satisfaisante.

«On est satisfait. On ne peut pas être déçu de gagner un match. On a fait un très gros match. On aurait pu en marquer 5. J'ai eu des occasions et les autres aussi. On a montré de belles choses et un bon état d'esprit. C'est rassurant pour la suite. Under ? C'est un très bon joueur qui est très intéressant offensivement. Il nous aide beaucoup. Important vu le contexte ? Les supporters sont importants. Ils sont déçus des résultats, mais nous aussi. Ce n'est pas normal nos résultats à domicile surtout avec tous les supporters qui nous soutiennent. Là, ils ont dû prendre du plaisir à nous regarder.»