Un joueur de Ligue 2 signe pour 21 M€ à Leipzig

Le RB Leipzig a frappé fort durant ce mercato hivernal ! Le dossier d’Abdoul Koné (20 ans) qui peinait à être bouclé ces derniers jours, voit enfin le bout du tunnel. Le Stade de Reims avait trouvé un accord de principe concernant le transfert du jeune joueur évoluant en Ligue 2, et c’est désormais officiel. Koné est à présent un joueur de Bundesliga d’après les dernières lignes écrites par le club sur son compte X. Cependant, le défenseur terminera la saison dans l’hexagone en prêt, avant de rejoindre la formation allemande en juin prochain.

«Le Stade de Reims annonce le transfert d’Abdoul Koné au RB Leipzig, l’un des clubs européens reconnus pour la révélation et le développement de jeunes talents, et candidat régulier à la Ligue des Champions. Cette opération s’inscrit dans la lignée des transferts majeurs réalisés par le club ces dernières saisons, après ceux d’Hugo Ekitiké et de Valentin Atangana. Ce transfert a été conclu sous réserve du prêt d’Abdoul Koné en Champagne jusqu’à la fin de la saison. Une condition posée par le Stade de Reims, pleinement partagée par le joueur, attaché à l’institution qui l’a révélé et désireux de terminer l’exercice en Rouge et Blanc afin d’accompagner l’équipe dans son objectif de montée en Ligue 1», peut-on lire dans le communiqué.