Ligue 1 : cet OM est renversant !

L’Olympique de Marseille était bien mal engagé ce dimanche soir. D’une part parce que le Paris Saint-Germain, Monaco et Lens l’ont emporté, mettant de facto la pression sur les Phocéens. D’autre part, car dès la troisième minute, les locaux ont ouvert la marque et ont tenu jusqu’à la pause. Dans ce premier acte, l’OM n’avait pas franchement d’idée.

En seconde période, ils ont fait le boulot, ont mené trois buts à un et le but toulousain ne fut qu’anecdotique (score final : 3-2). Mais ce qu’il faut raconter, c’est comment les Phocéens sont passés à côté de leur première période. « La première, on a loupé notre première mi-temps. Il fallait une bonne deuxième mi-temps. Quand le coach a parlé dans le vestiaire et le capitaine aussi, il fallait que chaque joueur se donne à fond pour prendre les trois joueurs aujourd’hui », a sobrement commenté sur le plateau de Prime Chancel Mbemba, auteur de l’égalisation.

Tudor y croyait encore

Valentin Rongier, le capitaine de l’OM, semblait épuisé, mais partageait globalement le même avis : « en première, on n’a pas existé. On a su faire ce qu’il fallait en deuxième et on est content. Tudor a eu des mots à la pause, c’est sûr, on ne pouvait pas continuer comme ça. On a eu l’attitude qu’il fallait ensuite, présents dans les seconds ballons, on a mis de l’intensité. On a vu les résultats des autres équipes, ça avance vite. Il faut qu’on garde ce rythme et c’est ce qu’on a fait ce soir avec une belle victoire à l’extérieur ».

Mais justement, qu’est-ce qu’en a pensé Tudor ? « Oui, difficile. Contre un Toulouse fantastique, je l’ai dit au gars à la mi-temps. Ce qu’on a fait en première ce n’était pas assez parce qu’ils ont été bons. On doit être plus forts. J’étais confiant. On a fait une très grande seconde période. J’étais confiant, mais je devais dire la vérité, ce n’était pas assez. Trop de joueurs qui n’étaient pas à leur niveau. Nuno n’avait pas joué depuis quelques matches. Ce n’était pas parfait, mais on a fait les efforts. On n’arrivait pas à marquer, c’était un problème », a-t-il commenté le regard rieur. Décidément, l’OM de Tudor, en plus d’exploser les records de la maison phocéenne, est complètement renversant.