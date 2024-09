Man City : l’immense record d’Erling Haaland

Pour le choc contre Arsenal, à suivre en direct commenté sur notre site, à l’Etihad Stadium, Manchester City souhaitait s’imposer pour reprendre la tête de la Premier League à l’issue de cette 5e journée. Pour l’occasion, Pep Guardiola avait aligné logiquement sa meilleure équipe, avec le meilleur buteur actuel du Championnat, Erling Haaland (24 ans), auteur de 9 buts en 5 rencontres déjà.

Mais après tout juste 9 minutes de jeu, le buteur norvégien s’est offert son dixième but de la saison. Et il est historique pour lui, puisqu’il s’agit de son 100ème but déjà sous les couleurs de Manchester City… en seulement 105 matches disputés. Un joli record pour l’attaquant des Skyblues, parti pour encore battre des records cette saison.