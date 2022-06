À la découverte de Trésor Samba, jeune buteur international U20 suisse en verve

La 3e division suisse a vu éclore cette saison un talent brut. Trésor Samba (20 ans) a réalisé un exercice de grande qualité. Avec le FC Bâle d'abord (17 réalisations en 19 apparitions). Avec Bellinzona, qu'il a rejoint en janvier, ensuite (5 buts en 13 matches). Un total de 22 pions qui lui a valu le titre de co-meilleur buteur de son championnat.

Une sacrée réussite individuelle, mais aussi collective puisqu'il a obtenu la montée en Challenge League, équivalent de la Ligue 2 de l'autre côté du lac Léman, lors de play-offs de haute volée. Son année de rêve désormais terminée, le jeune international U20 suisse va pouvoir se concentrer sur son mercato. Son été risque en effet d'être animé, puisque tout les gros clubs helvètes sont sur le coup.

L'Italie et l'Allemagne sous le charme, un club de L1 en embuscade

La réputation de celui que présente comme «vif, puissant et efficace» a dépassé les frontières suisses et, selon nos informations, son potentiel certain attire ailleurs en Europe. En Italie notamment, la Juventus, la Fiorentina et d'autres cadors suivent sa trajectoire de très près. En Allemagne aussi, le VfL Wolfsbourg et Hoffenheim sont sur ses traces.

Toujours d'après nos informations, un club de Ligue 1, dont le nom n'a pas filtré, a également repéré le précoce chasseur de buts. «Je souhaite rester focus sur mes performances ici à Bellinzona et je fais confiance à mes conseillers pour le reste», expliquait-il récemment à KMedia en Suisse. Ces derniers risquent sans doute d'être très sollicités.