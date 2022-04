Gianni Infantino pense toujours à créer de nouvelles compétitions !

Il assure n’avoir jamais poussé en faveur de cette réforme. Président de la FIFA, Gianni Infantino s’est récemment défendu d’avoir voulu pousser pour l’instauration d’une Coupe du monde tous les deux ans. Info ou intox ? Après avoir vu Arsène Wenger, chargé de mission à la FIFA, se débattre médiatiquement afin de plaider en faveur de cette mesure, le doute n’est pas permis.

Toutefois, face à la grogne de l’UEFA, de la CONMEBOL et des stars du ballon rond (Kylian Mbappé s’était prononcé publiquement contre ce projet, par exemple), Infantino a dû ravaler sa copie en silence. Mais selon le New York Times, le patron de l’instance dirigeante du monde du football n’a pas abandonné l’idée de procéder à divers changements.

À commencer par la Coupe du Monde des clubs. En 2019, Infantino avait annoncé que le tournoi accueillerait désormais 24 équipes et que la première édition se tiendrait en Chine en 2021. En raison de la pandémie, tout a été stoppé. Le NYT affirme toutefois que le boss de la FIFA travaille toujours sur ce projet et que la compétition pourrait même être élargie à 32 clubs ! Cette nouvelle mouture pourrait être bientôt votée et les festivités débuteraient en 2025.

Le cerveau d’Infantino chauffe toujours autant

Mais ce n’est pas fini. Un report en 2027 serait réalisé si la FIFA parvient à trouver une alternative à son Mondial tous les deux ans. Tenace, Infantino est surtout appuyé par certaines organisations comme la CONCACAF (l’équivalent de l’UEFA pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale) qui poussent pour la création d’une nouvelle compétition majeure pour les sélections nationales.

Cela pourrait être une Coupe des Confédérations revisitée ou bien une copie de la Ligue des Nations de l’UEFA, à savoir une Ligue mondiale des Nations. Bref, vous l’aurez compris, Infantino ne lâchera rien. Enfin, les compétitions de jeunes n’ont pas été oubliées. Le journal avance qu’un tournoi masculin annuel de 48 équipes et un de 24 équipes chez les féminines (lui aussi annuel) est à l’étude. Affaires à suivre.