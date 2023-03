EdF (U19) : la France éliminée malgré sa victoire en Roumanie

Après une courte victoire contre l’Irlande du Nord (1-0), l’équipe de France U19 s’était inclinée face à la Norvège (1-2), lors du deuxième match des éliminatoires au prochain Euro U19. Pour se qualifier, les Bleuets devaient donc s’imposer contre la Roumanie et espérer un faux pas des Norvégiens face à l’Irlande du Nord.

Grâce aux deux Monégasques Diop et Efekele (2-0, 13e et 15e) et au Rennais Doué (3-1, 43e) les Bleus étaient devant à la mi-temps. Ils se sont fait peur après la réduction du score de Trica (3-2, 77e), mais l’ont bien emporté puisque Ben Seghir a assuré la victoire (4-2, 80e). Un résultat cependant insuffisant pour se qualifier, puisque la Norvége s’est finalement imposé face aux Nord-irlandais (4-2). Les Bleus terminent deuxième du groupe et ne participeront donc pas à l’Euro U19, qui se déroulera à Malte en juillet prochain.

