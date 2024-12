Affaire Pogba : l’avocate de Paul Pogba réclame 50 000 € pour préjudice moral

Le procès Pogba vit sa 5e journée ce mardi avec en point d’orgue aujourd’hui, l’interrogatoire de Mathias Pogba. Le frère de milieu de terrain international a fait part de ses regrets à l’égard de son cadet. Il était auditionné pour son rôle dans cette affaire de tentative d’extorsion de fonds (de 13 M€), lui qui en août 2022, se sentant acculé dit-il à la barre, a publié plusieurs vidéos censées compromettre l’ancien joueur de la Juventus. Avant la fin de l’audience dans cette nouvelle journée de procès, Me Carine Piccio, l’avocate de Paul Pogba s’est lancée dans sa plaidoirie.

«C’est une soirée préméditée, orchestrée, pour arriver à un but simple : 13 millions d’euros. Il croit sa vie en danger et promet de payer. Paul Pogba va vivre dans la peur. Mais il avait peur d’être considéré comme une balance, raconte Me Piccio. On en revient au déséquilibre émotionnel entre eux. La demande de Paul Pogba est de reconnaître son statut de victime. Cet épisode a pesé sur lui», assure-t-elle. Pour cet épisode traumatisant, elle réclame en faveur de son client un dédommagement de 50 000 € pour préjudice moral et une condamnation solidaire concernant les dons et divers achats effectués à son compte (à hauteur d’environ 197 000 euros au total), « à l’exception de Mathias Pogba dont il semble établi qu’il n’a pas bénéficié de cette somme. »