Le FC Barcelone et Eric Abidal ont lancé l'opération Malang Sarr

Malang Sarr est considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des futurs bons coups du mercato estival. Effectivement, le défenseur de 21 ans a quitté l'OGC Nice au terme de son contrat avec les Aiglons, et est donc disponible sans indemnité de transfert à payer. Et il a une belle cote sur le marché puisque divers clubs allemands, Arsenal et des grosses écuries de Serie A sont intéressés par ses services.

Et voilà que France Football dévoile une petite bombe. C'est le FC Barcelone qui serait venu toquer à la porte du défenseur central. Eric Abidal a ainsi approché le joueur. Le secrétaire technique catalan, dans une situation précaire à Barcelone suite aux récents événements, serait prêt à lui garantir une place en équipe première avec un temps de jeu garanti.

Un rôle de 3e ou 4e défenseur

Il viendrait renforcer une arrière-garde où seuls Gerard Piqué et Clément Lenglet sont indispensables aujourd'hui, puisque ses compatriotes Jean-Clair Todibo et Samuel Umtiti sont considérés comme indésirables selon les médias ibérique. Les plans du club pour Ronald Araujo, quatrième défenseur central dans la hiérarchie, restent eux encore flous. Sarr aurait donc un véritable coup à jouer en cas d'arrivée sur le flanc catalan de la côte méditerranéenne.

Il faudra tout de même surveiller de près l'évolution de la situation à Barcelone, où Quique Setién vient d'être démis de ses fonctions. Abidal pourrait effectivement suivre et prendre la porte à son tour, alors qu'on peut imaginer que Ronald Koeman, qui sera vraisemblablement le nouveau coach barcelonais, aura aussi des noms à suggérer pour la défense. Le magazine rajoute que des clubs anglais sont aussi venus aux nouvelles dernièrement. Le Barça va donc devoir formuler une offre concrète rapidement...