Angleterre : le nouveau coup de gueule de Gareth Southgate contre la VAR

Présent en conférence de presse pour annoncer les joueurs convoqués pour affronter Malte et la Macédoine du Nord lors des qualifications à l’Euro 2024, Gareth Southgate en a profité pour pousser un nouveau coup de gueule au sujet de la VAR. Dans les tribunes lors du match entre Tottenham et Chelsea, lundi soir, le sélectionneur de l’Angleterre a regretté les nombreuses interruptions de jeu et les consultations interminables de la vidéo par l’arbitre du match (9 au total). Je me suis ennuyé en regardant le match. «J’étais au stade et ça n’en finissait pas de s’arrêter. Alors, sans même penser aux joueurs, qu’en est-il des supporters ?» a tout d’abord lancé l’homme fort des Three Lions avant de poursuivre.

«Le revers de la médaille, c’est que je pense que toutes les décisions prises ont été bonnes à la fin. Si c’est le but du jeu, alors d’accord, mais cela enlève toute sa saveur aux buts. Et je pense que le temps effectif de jeu a été incroyablement bas, même si nous avons eu 21 minutes de temps additionnel. Il y aura toujours des décisions à prendre et des interprétations à faire. Je pense que si l’on cherche des problèmes dans la surface de réparation, si l’on veut scruter n’importe quel corner, etc. alors on peut donner des coups francs, des penalties dans les deux sens, facilement. Je n’étais pas pour (le VAR) au début et je n’ai rien vu qui puisse m’inciter à changer d’avis». Il faudra encore patienter avant de voir Southgate partisan du VAR…