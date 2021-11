PSG : Nasser Al-Khelaïfi félicite Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2021

Quatre mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin Lionel Messi a remporté le septième Ballon d'Or de son histoire après une année civile 2021 marquée par son sacre en Copa América avec l'Albiceleste et une très bonne saison sur le plan comptable (41 buts et 18 passes décisives). Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, a tenu à féliciter la Pulga, qu'il a accompagnée à la cérémonie mardi soir.

«Je tiens à féliciter chaleureusement Leo. C’est une immense fierté pour le Club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité. Leo marque encore un peu plus l’histoire du football. Comme tous nos supporters à travers le monde nous nous réjouissons de voir évoluer l’un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot Rouge et Bleu», a déclaré le dirigeant qatarien au site officiel du club.