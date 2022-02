MHSC-SRFC : Martin Terrier félicite le caractère des Rennais

Le Stade Rennais FC poursuit ses rêves de Ligue des champions. Après sa nouvelle victoire ce vendredi, à Montpellier (4-2), en ouverture de la 26ème journée de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio ne sont plus qu'à deux points de la 3ème place occupée par l'OGC Nice. Martin Terrier, auteur de son 13ème but de la saison à la Mosson, a mis l'accent sur le caractère affiché par ses partenaires dans l'Hérault.

La suite après cette publicité

« C'était l’objectif du soir (la victoire), on a très bien démarré le match. On a fait preuve de caractère ce soir c'est très bien pour la confiance et la continuité des choses. Le caractère ? Je pense qu'il nous manquait ce petit truc qui fait la différence. C'est de bon augure pour la suite. On a un très bel effectif, on peut compter sur tout le monde, c'est important d'avoir un groupe comme ça », a ainsi confié l'attaquant du club breton au micro de Prime Video après le match.