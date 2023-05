Borussia Dortmund : Jude Bellingham élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham (19 ans) devrait, sauf incroyable retournement de situation, rejoindre le Real Madrid dans les prochaines semaines. En attendant, l’international anglais a été récompensé en Bundesliga. Malgré la perte du titre, sur le fil, le natif de Stourbridge a été élu meilleur joueur de la saison.

Auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2022-2023, Bellingham est d’ores et déjà considéré comme l’une des références à son poste. Du côté de Madrid, le milieu de terrain des Three Lions (24 sélections, 1 but) tentera de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

