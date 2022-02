Liverpool : l'incroyable geste de Mané envers Salah

Il y a quelques semaines de cela, Sadio Mané et Mohamed Salah s'affrontaient en finale de la CAN 2021. Un match à double enjeu pour les deux coéquipiers de Liverpool puisqu'à l'issue de la rencontre, l'un des deux allait perdre sa deuxième finale de CAN en cinq ans. Après une séance de tirs au but, c'est finalement le Sénégal de Sadio Mané qui est reparti avec le trophée. Et Salah a donc connu un nouvel échec après 2017.

Mais l'attaquant sénégalais n'a rien perdu de sa classe. Ce samedi face à Norwich, les deux joueurs étaient de retour pour la première fois à Anfield, dans l'enceinte mythique de Liverpool. Et selon les informations de Canal+, les supporters souhaitaient célébrer le sacre de Sadio Mané cet après-midi. Mais le joueur a refusé une quelconque célébration pour ne pas manquer de respect et perturber Mohamed Salah, également présent pour cette rencontre. Un geste très classe.