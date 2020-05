FC Lorient : Jimmy Cabot se livre sur son mercato

Sacré champion de France de Ligue 2 avec le FC Lorient suite à la décision du gouvernement puis de la LFP d'arrêter le championnat, l'attaquant Jimmy Cabot (26 ans) arrive en fin de contrat et pourra se diriger vers une autre écurie. Interrogé par le quotidien Ouest France, il est revenu sur son mercato. Et pour le moment rien n'est tranché : «absolument pas. Et avec la situation que l’on connaît en ce moment en France et à l’étranger, il n’y a rien de concret. Je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m’épanouir. À cet instant, il n’y a vraiment rien d’affiné.»

Annoncé dans le viseur d'équipes de Ligue 1 comme le FC Metz, le SCO d'Angers mais surtout l'Olympique de Marseille, l'ancien troyen est flatté de ces intérêts mais n'en a pas dit plus : «oui, il y a des choses, des bruits, comme d’habitude. Comme à chaque mercato. Et comme je suis en fin de contrat…»