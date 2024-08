PSG : Nuno Mendes malade et absent contre Lille

Ce dimanche, le LOSC reçoit le PSG en prime-time pour une rencontre qui s’annonce haletante entre le leader parisien et une équipe d’un Bruno Genesio qui a souvent l’habitude de faire du mal au club de la capitale. Une formation parisienne qui sera touchée par plusieurs absences majeures comme l’a confirmé le club dans un communiqué médical paru ce samedi.

En effet, alors qu’un point positif a été fait sur les absents de longue date et leurs rééducations, le Paris Saint-Germain annonce que Matvey Safonov et Nuno Mendes seront absents à cause d’un syndrome viral. Deux coups durs pour Luis Enrique qui devrait surtout souffrir de l’absence du défenseur gauche portugais, sans doute remplacé par Beraldo.

