Nice - OM : le coup de gueule de Valentin Rongier

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Et, auteurs d’un début de saison mitigé, les Phocéens ont finalement concédé un troisième revers en championnat sur un coup de casque d’Evann Guessand (79e). Interrogé à l’issue de la rencontre, Valentin Rongier a fait part de sa frustration.

Au micro de Canal+, le capitaine olympien a constaté, avec résignation, les marges d’améliorations restantes pour l’OM : «Dans ce genre de matches, ce sont les détails qui font la différence. Il faut être plus vigilants. J’ai l’impression de me répeter chaque semaine. Il y a des choses positifs mais il faut que l’on franchisse un cap. Il y a encore beaucoup d’erreurs. On n’a pas réussi à ne pas encaisser de buts. On s’est procuré des situations. On doit faire mieux car on a beaucoup travaillé durant la trêve. Il faut que l’on s’accroche. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe.»