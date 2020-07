Real Madrid : une première porte de sortie s'offre au placardisé Brahim Diaz

En janvier 2019, le Real Madrid recrutait une nouvelle pépite. Les Merengues arrachaient ainsi Brahim Diaz à Manchester City, pour un montant environnant les 17 millions d'euros et un joli salaire de 3,5 millions d'euros net par saison. Forcément, personne ne s'attendait à le voir être titularisé rapidement, mais pour l'instant, le natif de Malaga a dû se contenter des miettes. Cette saison, il n'a joué que... 31 minutes en Liga ! Un temps de jeu réparti sur cinq rencontres, auquel il faut rajouter un petit quart d'heure en Ligue des Champions et deux apparitions en Coupe du Roi.

Un cas qui fait parler à Madrid. Lors du mercato hivernal, plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, dont Getafe, mais l'hispano-marocain a décidé de rester à Madrid, convaincu qu'il pouvait se faire une place dans la rotation de Zinedine Zidane. Hors de question que cette situation se reproduise la saison prochaine, et les deux côtés souhaitent désormais trouver une solution. Ça tombe bien, comme l'explique notamment Estadio Deportivo, l'option Betis prend de la force. C'est déjà officiel, Manuel Pellegrini sera l'entraîneur de la formation andalouse la saison prochaine, et le tacticien et le jeune joueur sont très proches.

Du haut de ses 20 ans, il pourrait donc bien rebondir au Betis, très intéressé par ses services, tout comme Getafe, la Real Sociedad et d'autres formations de Liga dont le nom n'est pas mentionné. Reste désormais à voir quelles seront les exigences du Real Madrid pour celui qui au total n'a même pas disputé 600 minutes depuis son arrivée il y a un an et demi. Le salaire relativement élevé du joueur, dans un contexte économique compliqué, pourrait ainsi mettre en péril un départ cet été...