Liverpool - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la 26e journée de Premier League offre un joli choc entre Manchester City et Liverpool. À domicile, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké et Josko Gvardiol. Le double pivot est assuré par Nico Gonzalez et Kevin De Bruyne. Devant, Omar Marmoush prend la pointe de l’attaque avec Savinho, Phil Foden et Jérémy Doku en soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Ryan Gravenberch se retrouve dans l’entrejeu avec Alexis Mac Allister. Enfin, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai et Curtis Jones accompagnent Luis Diaz en attaque.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Lewis, Khusanov, Aké, Gvardiol - Nico, De Bruyne - Savinho, Foden, Doku - Marmoush

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Jones - Diaz