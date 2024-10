Le vestiaire de Manchester United n’en pouvait plus d’Erik ten Hag

C’est la conséquence d’une longue série de résultats oscillants entre le médiocre et l’insuffisant. Surtout eu égard aux moyens déployés tant sur le marché des transferts que sur la puissance économique et de prestige qu’est Manchester United. Après un peu plus de deux ans de mandat, Erik ten Hag a été démis de ses fonctions d’entraîneur. Il avait miraculeusement tenu la tête hors de l’eau jusque-là. Cette dernière défaite dimanche dernier sur la pelouse de West Ham (2-1) a été celle de trop pour la direction. Après l’audit qui faisait suite au rachat du club l’an passé, celle-ci avait pris la décision de maintenir une première fois le Néerlandais à la tête de l’équipe première. En juillet dernier, elle l’avait même fait prolonger son contrat jusqu’en 2026.

Comme ses nouveaux patrons, Ten Hag avait une profonde volonté de changement mais aussi de contrôle sur le club qu’il a fini par prendre en pleine face. Son exigence et sa discipline de travail avaient été bien accueillies par le vestiaire après l’intérim de Ralf Rangnick. Sa personnalité en revanche a causé beaucoup de soucis, et les résultats n’ont pas aidé à aplanir une situation rapidement hors de contrôle. Dès les premiers matchs à l’été 2022, certains joueurs se sont plaints de directives floues. Ten Hag déplorait pour sa part des problèmes de traductions des consignes, entraînant une confusion sur le terrain. D’autres éléments ont toujours eu du mal à cerner leur coach, souriant et joyeux un jour, tendu et sérieux le lendemain, trop strict même.

Des punitions humiliantes contre Ronaldo et Sancho

Cela lui a valu bien des problèmes, à commencer avec Cristiano Ronaldo. La star portugaise avait été mise au placard après son refus d’entrer en jeu contre Tottenham en octobre 2022. Ses coéquipiers n’avaient pas apprécié ce comportement et estimaient sa punition justifiée, seulement Ten Hag est allé plus loin. Trop loin pour son groupe. Il lui a interdit l’accès au vestiaire et même aux installations du club. ESPN raconte que le quintuple Ballon d’Or a dû demander à un jeune de l’académie d’entrer dans le vestiaire pour lui récupérer une paire de chaussures. Certains joueurs y ont vu une humiliation purement inutile. Une situation qui s’est répétée plus tard avec Jadon Sancho. Après une dispute, l’international anglais a dû s’entraîner et manger seul pendant quatre mois.

Plusieurs de ses coéquipiers l’ont encouragé à s’excuser, ce qu’il a toujours refusé. ESPN croit savoir que Ten Hag désirait des excuses publiques puisque le joueur avait rendu ce conflit public en le diffusant sur les réseaux sociaux. Encore une fois, des joueurs de Manchester United ont vu cela comme la volonté de rabaisser Sancho, d’autant que cette situation a duré très longtemps. Le technicien a poussé sa punition très loin. Le vestiaire n’a pas apprécié, encore moins que celui-ci a brillé lors de la double confrontation contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions au printemps dernier. Gênés, des représentants de Manchester United ont envoyé des demandes à certains médias pour minimiser la performance de Sancho, craignant que cela nuirait à l’image du club.

Problèmes de blessures et implication totale

Outre les conflits personnels, le vestiaire a dû gérer des problèmes de blessures pour lesquels Ten Hag et son staff ne seraient pas innocents. Rien que sur ce début d’exercice, il y a 45 problèmes physiques qui ont été enregistrés. La plupart des joueurs, sous couvert d’anonymat bien sûr, déplorent un manque de programme personnalisé. Certains plus expérimentés ne comprenaient pas pourquoi ils devaient s’entraîner avec la même intensité que les jeunes alors qu’ils avaient besoin de plus de temps pour récupérer. Des sources rapportent même la programmation de séances supplémentaires après un mauvais match, ce que de nombreux joueurs trouvaient contre-productif. Ils estimaient avoir besoin de récupération, pas de fatigue en plus.

Même des membres de son staff technique ont fini par se désolidariser d’Erik ten Hag. Ce dernier apparaissait même isolé ces dernières semaines. Il refusait par exemple de changer d’organisation alors que son équipe concédait en moyenne 20 tirs par match. En revanche, et alors que sa charge de travail était déjà conséquente, il souhaitait contrôler jusqu’au moindre rendez-vous médiatique de ses joueurs, demandant si cela faisait partie d’une obligation contractuelle ou non. Il s’est même impliqué dans l’attribution des numéros de maillot. Il a par exemple préféré donner le mythique numéro 7 à Mason Mount plutôt qu’à Alejandro Garnacho. À la fin, ce sont les résultats qui ont parlé, mais c’en était déjà trop pour un vestiaire qui ne devrait pas beaucoup regretter son désormais ex-entraîneur.