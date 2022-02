La demande du Real Madrid à Carlo Ancelotti

La défaite du Real Madrid au Parc des Princes mardi soir face au Paris SG (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions) et, surtout, la manière n'ont pas spécialement plu dans les hautes sphères de la Casa Blanca.

Ainsi, ABC nous apprend que l'état-major madrilène a demandé à Carlo Ancelotti d'insuffler une dimension un peu plus physique à son équipe. Grossièrement, il attend de l'Italien qu'il utilise un peu plus Federico Valverde et Eduardo Camavinga pour profiter de leurs aptitudes athlétiques lorsque Toni Kroos ou Luka Modric ne semblent pas dans un bon soir.