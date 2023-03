Le coup de gueule de Didier Digard sur le ramadan dans le foot français

Comme expliqué sur notre site ces dernières heures, la FFF refuse d’interrompre les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du ramadan. Un mail a même été envoyé aux arbitres en ce sens. Une décision qui fait grand bruit dans l’Hexagone, alors que la Premier League ou encore la Bundesliga ont eux choisi d’interrompre les rencontres pour que les musulmans sur le terrain puissent rompre leur jeûne. Cela ne passe pas auprès de Didier Digard, qui l’a fait savoir ce vendredi, en conférence de presse. « Cette année, les horaires n’empiètent pas sur les matchs. On a regardé le calendrier, ce seront des matchs à 21h, donc le jeûne sera déjà rompu », a d’abord rappelé l’entraîneur de l’OGC Nice.

« Moi, je n’ai pas de position sur ces choses-là, c’est toujours compliqué. On est dans un pays laïc, pas dans un pays musulman. Ce sont toujours des sujets délicats. On connaît l’Angleterre. Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été (le cas). Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. Je pense que ça pose de soucis à personne qu’ils ne le fassent pas, parce qu’on sait qu’à partir du moment où on n’est pas dans un pays musulman, on ne peut pas espérer avoir des choses en conséquence. Il faut accepter le pays où l’on vit », a conclu Digard, philosophe.

