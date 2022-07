PSG : Nordi Mukiele vise la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Et de trois pour le Paris Saint-Germain. Après Vitinha et Hugo Ekitike, Nordi Mukiele est la nouvelle recrue du champion de France en titre. Le défenseur polyvalent a signé un contrat jusqu'en 2027 en échange d'un transfert estimé à environ 15 M€. Devenu international (1 sélection) durant sa riche période au RB Leizpig, l'ancien joueur de Montpellier compte bien revenir en équipe de France, où il n'a plus été appelé depuis le mois de septembre 2021 et un match face à la Finlande durant lequel, il avait remplacé Léo Dubois. C'est en tout cas l'un de ses objectifs en venant à Paris.

«Je pense que revenir en France est une très bonne chose. Je suis Français et ça fait 4 ans que je ne suis plus ici. Je suis très content de revenir. Un joueur doit avoir énormément d’objectifs et j’ai cet objectif de donner le meilleur de moi-même pour essayer d’être au Mondial. Il faudra que je sois bon à l’entraînement et ensuite en match et être performant chaque week-end. En tout cas, c’est ce que je compte faire pour essayer de participer à cette Coupe du Monde», vise le joueur de 24 ans. Réponse un peu avant le 21 novembre prochain, date du lancement de ce Mondial au Qatar.