SPL : Al-Nassr arrache le nul à Al-Kholood

8e journée de Saudi Pro League et nouveau match nul pour Al-Nassr. Privés de Cristiano Ronaldo, les hommes de Stefano Pioli ont pris un point sur la pelouse de Al-Kholood au terme d’une rencontre spectaculaire (3-3) et aux multiples rebondissements. C’est finalement un but de Talisca au bout du temps additionnel (90e+4) qui a permis à Al-Nassr d’arracher ce nul.

La suite après cette publicité

Avant cela, l’ancien Lyonnais et Niçois Myziane Maolida avait ouvert le score pour les locaux (12e) mais Aymeric Laporte lui a rapidement répondu (16e). Talisca a ensuite donné l’avantage aux siens (24e), qui ont à nouveau été pris à revers par Maolida (28e). Muleka (71e) pensait donner un avant définitif à Al-Kholood mais c’était sans compter sur Talisca. Al-Nassr n’avance pas au classement et reste 3e, à 3 points d’Al-Hilal et Al-Ittihad, co-leaders.