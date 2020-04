Les révélations sur le surprenant transfert de Matheus Fernandes au FC Barcelone

Mais qui est donc ce Matheus Fernandes ? C'est probablement la question que se sont posés de nombreux supporters du FC Barcelone lorsque leur club s'est offert le joueur brésilien cet hiver, contre un montant de 7 millions d'euros. Arrivé de Palmeiras, le milieu de terrain n'a même pas eu le temps de poser ses valises en Catalogne puisqu'il est directement parti en prêt à Valladolid, où il n'a pas encore disputé la moindre minute.

Forcément, ce transfert a surpris du monde, notamment quand on sait que ces dernières années, le FC Barcelone a mené des opérations parfois un peu troubles au Brésil, et que les liens avec Palmeiras étaient très forts à une époque, via la société Traffic. De façon globale, la cellule de recrutement et le travail de différents dirigeants du club comme Eric Abidal sont clairement contestés, et les propos du directeur sportif de la formation brésilienne Alexandre Mattos au sujet de ce transfert ne vont pas calmer les fans barcelonais.

« Tu veux vendre un joueur qui ne joue pas au Barça ? »

« En octobre 2019, j'ai appelé André Cury et je lui ai demandé de parler avec Abidal parce que je voulais lui montrer un joueur. Cury pensait que c'était Dudu (attaquant international brésilien de Palmeiras, NDLR). Puis Abidal est venu voir une séance d’entraînement de l'équipe réserve. Je lui ai dit de regarder le numéro 35. À ce moment là, on m'a dit que j'étais fou. "Tu veux vendre un joueur de la réserve, qui ne joue pas beaucoup, au Barça ?" », a-t-il lancé dans des propos rapportés à Fox Sports par Marca. Le joueur a visiblement convaincu le Français.

« Moi, je pensais qu'il ne jouait pas à cause de l'entraîneur », a conclu le dirigeant brésilien. Voilà qui ne va pas arranger la direction du Barça ni André Cury, le spécialiste du marché brésilien pour le club catalan, accusé de jouer double-jeu dans certains dossiers, et d'avoir par exemple touché une commission sur le départ de Neymar à Paris. Tout dépendra donc des prestations de Matheus Fernandes à l'avenir, puisque c'est lui qui donnera raison ou non à Eric Abidal et compagnie...