Chelsea : les supporters en ont ras-le-bol de Mauricio Pochettino

La défaite de trop. Battu dimanche lors de la 18e journée de Premier League sur la pelouse de Wolverhampton (2-1), Chelsea est largué à la dixième place, avec déjà huit défaites concédées depuis le début de la saison. Cette 10e place et ces résultats bien en dessous des attentes agacent de plus en plus les fans londoniens, qui n’ont pas hésité à faire part de leur ras-le-bol. Chelsea est d’ailleurs la pire équipe de Premier League sur l’année civile avec 19 revers au total. Seuls Almeria (24 défaites), le Werder (20) et Empoli (20 également) ont plus perdu que les Blues cette année.

La composition de départ à Wolverhampton avait notamment été décriée, avec un tandem composé d’Armando Broja et Nicolas Jackson qui n’a pas du tout plu. L’international sénégalais a d’ailleurs été globalement critiqué pour son manque d’efficacité par les supporters des Blues présents au Molineux Stadium dimanche. Sur les réseaux sociaux, ils se sont même réjouis de sa sortie, en précisant qu’il avait désormais plus de cartons jaunes (8) que de buts inscrits en Premier League (7).

PochettinOut

Mauricio Pochettino a d’ailleurs tenté de le défendre en conférence de presse. «Si nous comparons Jackson avec différents joueurs, il a marqué des buts. Nous ne pouvons pas lui en vouloir, c’est l’équipe. Il est jeune et les attentes sont énormes à Chelsea. Les joueurs de qualité sont ici, ils ne seraient pas à Chelsea autrement. Il s’agit de savoir comment mélanger ces joueurs (…) C’est une jeune équipe, qui ressent davantage la pression. C’est pour cela que les fans sont frustrés.»

Mais les prises de parole ne passent plus auprès des supporters, lassés du manque de progression de l’effectif et du manque de cohésion de l’équipe. Marcus Bettinelli (31 ans), le gardien de l’équipe réserve, a même été averti dans les arrêts de jeu, ce qui a provoqué plusieurs moqueries de la part des fans londoniens. Et ils n’ont pas hésité à mettre en tendance le hashtag #PochettinOut, qui devrait rappeler des souvenirs aux fans du Paris Saint-Germain.