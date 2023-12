Premier League : malgré Nkunku, Wolverhampton s’impose contre Chelsea

Pas de place pour les vacances de Noël en Premier League. Coutume anglaise depuis des décennies, le Boxing Day n’est pas encore lancé mais la 18e journée de cette saison 2023-2024 faisait office de répétition générale. À cette occasion, Chelsea se déplaçait sur la pelouse du Molineux Stadium de Wolverhampton ce dimanche. Pouvant compter sur le retour de Christopher Nkunku depuis quelques jours, les Blues voyaient néanmoins le milieu offensif français s’asseoir sur le banc en début de rencontre. Pour autant, Mauricio Pochettino décidait d’aligner trois Français au début de la rencontre avec Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Axel Disasi. En première période, les débats ont été équilibrés. Alors que l’association entre Armando Broja et Nicolas Jackson aura été infructueuse lors du premier acte, Raheem Sterling a manqué la plus grosse opportunité des 45 premières minutes en négociant très mal un 3 contre 0 (33e)…

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Londoniens ont continué de se montrer dangereux. Pour autant, et surtout après les entrées de Nkunku et Madueke, les pensionnaires de Stamford Bridge ont affiché un manque criant d’automatismes. Et face à des Wolves qui se connaissent par cœur devant un public chauffé à blanc, cela se paye cash. Alors que Lesley Ugochukwu a failli faire faute dans la surface suite à un contact litigieux, les locaux ont ouvert le score grâce à un coup de casque de Mario Lemina (1-0, 51e). De plus en plus dangereux au fil des minutes, les visiteurs ont finalement été punis dans les ultimes instants de la rencontre. Sur un contre rondement mené, Matt Doherty n’a laissé aucune chance à Djordje Petrovic (2-0, 90+3e). Les Blues, globalement mal payés après avoir eu le contrôle du ballon pendant tout le match, ont repris espoir en toute fin de rencontre grâce au premier but de Christopher Nkunku sous la tunique du club de la capitale. Malgré ce sursaut d’orgueil tardif, les Blues se sont finalement inclinés et voient leurs adversaires du jour revenir à hauteur (22 points). Wolverhampton grimpe ainsi d’une place et est désormais onzième tandis que les coéquipiers de Benoît Badiashile restent dixièmes.