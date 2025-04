Real Madrid : déjà un énorme coup dur dans le dossier Dean Huijsen

Depuis quelque temps, Dean Huijsen s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Défenseur moderne ayant de grandes qualités techniques, le natif d’Amsterdam régale à chaque fois qu’il foule la pelouse grâce à sa décontraction et ses aptitudes défensives développées. Forcément, un tel profil attire les plus grands clubs du monde. Après s’être révélé la saison passée sous les couleurs de la Roma alors qu’il était en prêt en provenance de la Juventus Turin, Huijsen avait fait le choix de rejoindre la Premier League et Bournemouth l’été dernier.

Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs, l’ambidextre de 20 ans a pris une décision surprenante, mais qui s’est finalement avérée payante. En effet, devenu un cadre des Cherries, Dean Huijsen est l’un des plus éminents des artisans de la belle saison que réalisent les pensionnaires du Vitality Stadium. Auteur de 30 rencontres en 2024-2025, le colosse d’1,97m a brillé et a grandement contribué à la 8e place encourageante des Cherries en Premier League. Forcément, cette nouvelle cuvée de haute qualité a encore plus attisé les convoitises autour de son profil.

Dean Huijsen a pris une grande décision pour son avenir

Devenu international espagnol lors de cette saison, Huijsen a donc été lié aux plus grands clubs du monde ces dernières semaines. Et un nom est revenu avec insistance : le Real Madrid. Désireux de rajeunir et renforcer leur arrière-garde, les Merengues ont coché le nom de l’ancien de la Juventus depuis plusieurs années et cet été pourrait être la bonne occasion pour le recruter. Interrogé ces dernières semaines par l’intérêt de la Maison Blanche par El Chiringuito, Huijsen avait laissé le doute planer sur une éventuelle arrivée à Madrid cet été : «Madrid est une grande équipe et chaque joueur veut jouer au plus haut niveau possible. Est-ce que je veux jouer pour le Real ? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c’est une fierté quand une équipe aussi grande s’intéresse à toi. Un ami m’a déjà appelé pour me dire de rejoindre le Real.»

Pour autant, les dernières informations de Relevo viennent jeter un froid sur les intentions du Real Madrid. En effet, d’après la publication ibérique, Huijsen privilégie un transfert vers un cador de Premier League. Estimé à 42 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur espagnol risque de partir cet été avec une clause de libération fixée à 58 millions d’euros malgré son contrat qui court jusqu’en 2030. De l’autre côté de la Manche, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Manchester United sont à la recherche d’un défenseur pour la saison prochaine. Déjà intéressé l’été dernier, le PSG est également sur les traces de l’ancien joueur de la Roma et est en embuscade. Même si le joueur rêve de rejoindre le Real Madrid, le club ibérique n’est pas certain de vouloir recruter un défenseur central cet été et le prix demandé par Bournemouth ne plaît pas aux Merengues pour un joueur encore relativement inexpérimenté… Affaire à suivre donc.