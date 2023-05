Le PSG reçoit une excellente nouvelle dans le dossier José Mourinho !

La suite après cette publicité

Quel entraîneur pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Si les noms de Zinedine Zidane ou encore Thiago Motta reviennent avec insistance, la rumeur conduisant à José Mourinho (60 ans) a pris de l’ampleur ces dernières semaines. Comme nous vous le révélions récemment, le Special One fait, en effet, bien partie des deux priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Reste désormais à savoir si l’actuel coach de l’AS Roma serait tenté par le projet parisien.

Interrogé dernièrement à ce sujet, celui qui va disputer une deuxième finale européenne de rang avec les Giallorossi, contre Séville en Ligue Europa, préférait en sourire. «Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé», avait-il ainsi déclaré. Oui mais voilà, selon les dernières informations de La Repubblica, le technicien portugais aurait d’ores et déjà une idée précise quant à son avenir. Son objectif est clair : remporter l’Europa League et quitter Rome.

Si une telle issue ne confirme pas le fait qu’il rejoindra les Rouge et Bleu cet été, l’information a de quoi renforcer la possibilité d’une arrivée dans la Ville Lumière. Dans cette optique, Mourinho, qui avait déjà quitté de la même manière Porto puis l’Inter, a d’ores et déjà discuté à maintes reprises avec le PSG et aurait même quelques profils de joueur en tête, à commencer par Sofyan Amrabat, pour lancer son aventure parisienne. Impossible, toutefois, d’assurer pour l’heure que l’ancien coach de Chelsea et du Real Madrid s’offrira un nouveau challenge en France.

Possiblement tenté par un projet plus ambitieux, Mourinho conserve malgré tout la confiance de la Roma. À ce titre, le directeur sportif du club, Tiago Pinto, répondait avec humour à la rumeur PSG. «Je suis rassuré par cette question, on me l’a posée à chaque élimination cette saison. J’espère qu’on me la posera aussi à Budapest (pour la finale de la Ligue Europa, ndlr). Il a très bien répondu et je suis tranquille.» En attendant de savoir si José Mourinho franchira le cap, l’actuel sixième de Serie A tentera de sublimer sa saison le 31 mai prochain, à Budapest, face aux Rojiblancos.