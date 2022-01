Troyes : 13 cas positifs, le match à Montpellier reporté ?

Alors que la pandémie de coronavirus frappe actuellement l'ensemble de la planète football, Troyes n'est pas épargné non plus puisque pas moins de 13 cas positifs ont été recensés au sein du club de l'Aube. Dès lors, la question du maintien de son match à Montpellier, prévu ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, se pose logiquement.

Déjà privé de quatre joueurs partis à la CAN, L'Équipe révèle, ce jeudi, que les Troyens vont ainsi demander le report de cette rencontre. A noter que, pour l'heure, les oppositions entre Angers-Saint-Etienne et Lille-Lorient sont d'ores et déjà reportées. En Ligue 2, les matches Caen-Niort, Amiens-AC Ajaccio et Dunkerque-Paris FC, initialement programmés ce samedi, font également l'objet d'un report.