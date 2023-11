Les annonces fortes du FC Barcelone pour le mercato hivernal

Ce samedi, le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano (1-1) lors de la 14e journée de Liga. Désormais, les hommes de Xavi Hernandez pointent à la 4e place du classement. Et cette nouvelle contre-performance, où les Barcelonais ont semblé peu inspirés, a illustré les gros manques de l’effectif. Même si Frenkie De Jong a effectué son retour dans l’entrejeu, la récente grave blessure de Gavi avec l’Espagne handicape sérieusement le Barça qui n’avait pas non plus beaucoup de choix avant ça.

Dans ce sens, le technicien espagnol avait rapidement réclamé à sa direction un joueur pour venir remplacer son jeune international espagnol. Avec un Pedri qui se blesse régulièrement, un De Jong instable et le malaise autour d’Ilkay Gundogan, les choix au milieu sont très limités. Mais malgré ça, le président Joan Laporta avait décidé de refroidir Xavi immédiatement. «En principe, nous pensons que nous avons une équipe très compétitive et que l’entraîneur (Xavi Hernandez) a suffisamment d’éléments pour continuer à faire une bonne campagne cette saison», expliquait-il. Une annonce qui confirmait aussi la très petite marge de manoeuvre financière du club catalan.

Pas de remplaçant pour Gavi, un attaquant arrive

Et ce récent mauvais résultat face au Rayo Vallecano n’a pas vraiment changé grand chose à la politique du club. Après la rencontre, le directeur sportif est sorti du silence pour évoquer dans les grandes largeurs le mercato hivernal du Barça qui s’annoncera donc crucial pour la suite de la saison. «Remplacer Gavi ? Honnêtement, c’est un joueur important et difficile à remplacer en raison du caractère et de l’esprit qu’il donne à l’équipe», a-t-il d’abord lancé dans des propos rapportés par Marca. Puis l’ancien international portugais a évoqué une arrivée pour janvier.

«Xavi et moi sommes coordonnés pour le marché. Nous n’allons pas remplacer Gavi, car il n’y a pas d’autre acteur comme lui sur le marché, encore moins en janvier. Nous verrons quelle position nous renforcerons. Nous opterons sûrement pour Vitor Roque, mais rien n’est décidé». Pour rappel, l’attaquant brésilien a déjà signé au FC Barcelone mais devait rejoindre l’Espagne à la fin de saison. Et avec les récentes performances de Robert Lewandowski, le Barça est tenté d’enregistrer dès cet hiver la star de 18 ans. Cela devrait donc bien être le cas.