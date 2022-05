Real Madrid : Marcelo confirme son départ

Après la victoire de son équipe en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi (0-1), le capitaine du Real Madrid Marcelo a annoncé qu’il quittait le club madrilène. Le latéral brésilien de 34 ans, dont le contrat avec les Merengues expire en juin, a assuré que ce n’était pas un jour triste et qu’il était heureux de partir sur un nouveau succès en C1. Le joueur de la Seleçao qui a remporté son 25e titre avec le Real samedi, aura disputé au total 545 matches avec le club de la capitale espagnole, inscrit 38 buts et délivré 103 passes décisives.

« C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et repartir avec une Ligue des champions est une immense joie. Ce n'est pas un jour triste. Je pense que les choses se discutent, nous avons parlé et j'ai décidé que c'était mieux ainsi. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde », a déclaré Marcelo après la rencontre au micro de Movistar Plus.