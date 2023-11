OL : Fabio Grosso envoie un message à Gattuso et Longoria

Fabio Grosso s’est exprimé pour la première fois publiquement après les événements entre l’OM et l’OL où il a été victime d’une blessure au-dessus de l’œil. Plus de peur que de mal pour l’entraîneur italien, même si ce dernier s’est tout de même fait poser 13 points de suture en plus d’avoir manqué les premières séances d’entraînement de la semaine. En conférence de presse ce vendredi, il confirme que Longoria et Gattuso sont venus le voir dans les vestiaires du vélodrome pour prendre ses nouvelles.

«Le président Pablo Longoria et "Ringhio" (Gattuso) sont venus me chercher après la suspension du match. On s’est eu au téléphone après et je les remercie beaucoup. Je leur ai dit que ce n’était pas contre Marseille ou contre eux mais c’est contre quelque chose qui est arrivé et qui ne doit pas se passer. C’était grave et on doit éviter que cela se répète dans le futur», assure le coach lyonnais encore marqué les incidents qui ont eu lieu.