Borussia Dortmund : le prix d'Erling Braut Håland explose

Le géant norvégien a lancé sa saison de la meilleure des manières. Déjà 9 buts en autant de rencontres toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund, et un niveau qui ne cesse d'impressionner. Pas de doutes, on est peut-être là face au grand attaquant de la décennie à venir, et ça, les plus grands clubs européens le savent. D'où cet intérêt prononcé du Real Madrid pour ses services en vue du mercato estival 2021...

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, la presse ibérique a d'ailleurs affirmé que la Casa Blanca était la destination préférée du joueur, et que les bonnes relations entre les deux clubs jouaient en faveur du club présidé par Florentino Pérez. Pour Mundo Deportivo ce samedi, le prix du joueur ne fait que de grimper en flèche, et le journal va même jusqu'à dévoiler le montant qu'il faudra mettre sur la table pour se l'offrir.

Le Real Madrid en pole

Ainsi, tout club intéressé doit s'attendre à mettre 100 millions d'euros - au minimum - sur la table. Le journal ibérique explique que le prix du buteur est d'environ 80 millions d'euros, et qu'il faudrait ajouter une commission de 20 millions pour son agent, le sulfureux Mino Raiola, en plus d'une prime pour le père de l'attaquant norvégien. On rappelle que la fameuse clause libératoire de 70 à 75 millions d'euros souvent évoquée en Angleterre n'a jamais été officiellement confirmée.

De son côté, AS dévoile qu'un accord existe entre l'agent italien et l'écurie de Bundesliga pour que le goleador quitte le club en 2022. Et Raiola est très intéressé par l'idée de voir son poulain évoluer du côté de Madrid. Mais autant dire que Florentino Pérez et ses équipes vont devoir mettre la main à la poche, d'autant plus qu'ils souhaitent également enrôler d'autres joueurs au prix désorbitant dans les prochaines années, à commencer par Kylian Mbappé...