FC Bâle - OM : les compositions officielles

Huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence ce soir entre le club suisse du FC Bâle et l’Olympique de Marseille (rencontre à suivre en direct commenté dès 18h45). Belle journée à toutes et à tous. Belle journée à toutes et à tous. Vainqueurs 2-1 à l’aller au Vélodrome, les joueurs de Jorge Sampaoli ne possèdent qu’un avantage d’un petit but sur les Bâlois. Pour se qualifier Marseille doit faire comme lors du premier acte. Jouer son football offensif, aller de l’avant, se créer des occasions et marquer. Bâle est un adversaire largement à sa portée.

Pour cette rencontre, Sampaoli et les Phocéens doivent se passer de leur capitaine Dimitri Payet, suspendu. Pour le reste quelques changements de la part du tacticien argentin. Mandanda garde la cage olympienne. Guendouzi, et Rongier sont bien présents, tout comme Under mais Kamara et Milik sont sur le banc. C’est Amine Harit qui prend la place de Payet. Côté suisse, on reste sur les mêmes bases qu’à l’aller. Kasami est commence sur la touche, remplacé par Burger.

Les compositions d'équipe :

FC Bâle : Linder – Lang, Frei, Pelmard, Tavares – Xhaka, Burger – Ndoye, Esposito, Millar – Chalov

OM : Mandanda – Lirola, Saliba, Caleta Car, Luan Peres – Harit, Guendouzi, Rongier, Gueye - Under, Bakambu